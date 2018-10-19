Efeler Belediye Tiyatrosu yeni sezonu alkışlarla açtı

Efeler Belediyesi bünyesinde kurulan Efeler Belediye Tiyatrosu (EBT) 2018-2019 Tiyatro Sezonu'nu ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' isimli oyun ile açtı.

Ünlü Tiyatro Yazarı Haldun Taner tarafından yazılan ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' isimli tiyatro oyunu EBT tarafından Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda sahneye kondu. EBT Yönetmeni Arkın Selek'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Olcay Şahin ve grubu dans ve müzikleri ile ekibi güçlendirdi. Yeni sezona perdelerini açan oyuncuları salonu hınca hınç dolduran vatandaşların yanı sıra, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan yalnız bırakmadı. Oyunu beğeni ile izleyen vatandaşlar, oyun sonunda EBT oyuncularını dakikalarca alkışladı.

Sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Toplum olarak güzel sanatların her dalı ile ilgilenmeye ihtiyacımız var. Efeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne güzel sanatların her alanı ile vatandaşlarımızı buluşturmak için çalışıyoruz. Tüm oyuncularımızı bizlere sundukları başarılı performansları nedeniyle başta Yönetmenimiz Arkın Selek olmak üzere tüm oyuncularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuşarak tüm ekip adına Selek'e çiçek takdim etti.

Sezon boyunca EBT olarak 4 oyun sahneleyeceklerinin müjdesini veren yönetmen Arkın Selek salonu dolduran vatandaşlara ve kendilerini sezon açılışında yalnız bırakmayan protokole teşekkür etti.