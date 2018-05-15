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15 Mayıs 2018 15:40

Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

Efeler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 51 ayrı mahallede yaklaşık 15 bin 225 vatandaşa iftar yemeği verecek.

Efeler Belediyesi 15 bin kişiye iftar verecek

15 Mayıs 2018 15:40


İftar yemeği sonrasında ve farklı camilerde teravi namazının ardından vatandaşlara turunç şerbeti de ikram edilecek.


Efeler’de mahalle ve sokaklarda her yıl dökülüp telef olan tonlarca turuncu değerlendiren Efeler Belediyesi, yaptığı turunç reçelinden sonra, turunç şerbeti de elde etti. 51 farklı mahallede Efeler Belediyesi tarafından kurulacak iftar çadırlarında yemeğin yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak turunç şerbeti de verilecek.


Ramazan ayının bütün vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallemizde vatandaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya geleceğiz. Huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. İftar sofralarının ilki 16 Mayıs Çarşamba günü Kızılcaköy ve Gölcük Mahallemizde, sonuncusu ise 13 Haziran Çarşamba günü Dağeymiri Mahallemizde kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza güzellikleri paylaşmaya davet ediyorum” dedi.




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