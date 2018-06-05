Efeler Belediyesi 4 şehre kültür gezisi düzenleyecek

Toplantıda, Efeler halkının Bursa, Çanakkale, Ankara ve Konya olmak üzere 4 şehre gezi düzenlenmesi kararı alındı.

Efeler Belediyesi Haziran ayı ikinci belediye meclis toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın başkanlık ettiği toplantıda, bir önceki oturumda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara gönderilen maddeler komisyon raporları doğrultusunda oylanarak karara bağlandı. Toplantıda, Efeler’de ikamet eden vatandaşlara yönelik 2018 yılı Eylül ve Aralık ayları arasında düzenlenmesi planlanan 1 gece konaklamalı Bursa ve Çanakkale, günübirlik Ankara ve Konya olmak üzere 4 şehre gezi organizasyonu yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılması görüşüldü.

Bir önceki oturumda incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen ve komisyonca uygun bulunarak meclise havale edilen gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Efeler Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda başlatılan gezi organizasyonlarına vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Özakcan, "İlçede ikamet eden vatandaşların ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını tanıması, farklı coğrafya ve kültürlerin yerinde görülmesi için farklı şehirlere düzenlediğimiz turlarımız bu sene de devam edecek. Halkımızın yoğun isteği üzerine bu yıl farklı şehirler ilave ederek daha kapsamlı bir gezi planı yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.