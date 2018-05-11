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11 Mayıs 2018 11:17

Efeler Belediyesi 4 ton atık pil ve bitkisel yağ topladı

Efeler Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına zararı olduğu bilinen atık pil, atık yağ toplanması için dördüncü kez kampanya düzenledi.

Efeler Belediyesi 4 ton atık pil ve bitkisel yağ topladı

11 Mayıs 2018 11:17

Düzenlenen kampanya sonunda yaklaşık 3 ton atık pil ve 1 ton atık yağ toplandı.


Doğanın kirletilmemesi konusunda kuruluşundan bu yana dikkat çekmeye çalışan Efeler Belediyesi, ilçe genelinde ve okullarda düzenlediği kampanyalarla çevre bilinci oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl düzenlenen ‘Ödüllü Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası’ kapsamında belediye tarafından Uğur Mumcu Parkı’nda stand kuruldu.


Birçok teknolojik gelişimin hayatımızı kolaylaştırırken çevreye verilen zararında bilincinde olmak gerektiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” İnsanlarda çevre bilincinin oluşması çok önemlidir. Birçok teknolojik gelişim hayatımızı kolaylaştırırken çevreye verdiğimiz zararında farkında olmalıyız. Bu farkındalığı, bilinci yaratmak için Efeler Belediyesi olarak her yıl atık pil ve atık yağ toplama kampanyası düzenliyoruz. Vatandaşımız yeterince bilinçlenmiş olsa kullandığı hiçbir pili çöpe atmaz, bir kenarda biriktirip bu tür çalışmaları yapan yetkililere teslim eder. Bu bilinci küçüklükten, ilkokuldan, ortaokuldan başlayarak alışkanlık haline getirebilirsek, gençlerimiz büyüdüklerinde de çevrelerine örnek olacaklardır. Ben kampanyamıza katılan duyarlı herkese topladıkları piller için de teşekkür ediyorum” dedi.




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