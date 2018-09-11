Efeler Belediyesi 9. Geleneksel Tenis Turnuvası başladı

Geleneksel Tenis Turnuvası' düzenlenen tören ile başladı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen tenis turnuvasına Aydınlı sporseverlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuva, yetişkin ve çocuk kategorilerinde düzenlenecek. Yetişkin kategorisinde; veteran erkek, veteran bayan, teşvik erkek, teşvik bayan ve karışık çiftler ile çocuklar kategorisinde; 8 yaş kızlar/erkekler, 9 yaş kızlar/erkekler, 10 yaş kızlar/erkekler, 12 yaş kızlar/erkekler ve 14 yaş kızlar/erkekler olmak üzere toplamda 184 sporcu kortlarda ter dökecek.

7-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakaların tüm vatandaşlara açık olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımızı spora teşvik etmek adına böyle bir turnuva düzenledik. Her geçen yıl katılımcı sayımızın artması da bizleri mutlu ediyor. Müsabakaları izlemek isteyen sporseverleri saat: 18.00-24.00 arasında Kemer Mahallemizde bulunan Efeler Belediyesi tenis kortlarına bekliyoruz. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile de sporcularımızı ödüllendireceğiz” dedi.

Öte yandan Başkan Özakcan, turnuvaya Kuşadası'ndan Milli Tenisçi Tülay Mungan'ın da katıldığını belirterek kendisini turnuvada görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.