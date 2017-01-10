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10 Ocak 2017 16:30

Efeler Belediyesi basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

Efeler Belediyesi basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

10 Ocak 2017 16:30

Efeler Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarına kahvaltı verdi.
Granddoor Restaurant’ta düzenlenen kahvaltıya, T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özakcan, belediyenin kapılarının sonuna kadar kendilerine açık olduğunu söyledi.
10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın kabul edilmesi ile her yıl 10 Ocak’ın ’Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Özakcan, "Gazetecilik mesleği ve medya dünyası demokratik toplumlarda Anayasa’nın öngördüğü yasama, yargı ve yürütme gücünün yanı sıra denetleyici güç olarak bilinir ve ifade edilir. Ülkemizde 2016 yılı birçok alanda olduğu gibi ifade özgürlüğü ve basın açısından da iyi bir yıl olmadı, olamadı ve 170’e yakın medya organı kapatılarak bir çok basın çalışanı işsiz kaldı. Basın camiamızın ekonomik ve sosyal anlamda hiç de arzu ettiğimiz yerde olmadığını hepimiz biliyoruz. Malesef ülkemizde özgür olması gereken bu meslek, en zor, en tehlikeli işlerden biri haline gelmiştir. Aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde halka ulaştırmak gibi bir kamu görevi yapan basınımızın özgürce hareket etmeleri gerektiği inancımla tüm gazetecilerin, maddi ve manevi olarak daha medeni şartlarda görevlerini yapabilmelerini diliyorum. Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden, çalışan, çalışamayan tüm emektar basın mensuplarına en derin saygı ve sevgilerimi sunarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.



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