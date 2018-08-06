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06 Ağustos 2018 12:13

Efeler Belediyesi çocuklara Aydın tarihini tanıtıyor

Efeler Belediyesi, kültür evleri ve yaz okullarında eğitim gören çocuklar için tarih gezileri düzenleyerek Aydın tarihini anlatıyor.

Efeler Belediyesi çocuklara Aydın tarihini tanıtıyor

06 Ağustos 2018 12:13


İlçedeki birçok tarihi yapıyı kamulaştırarak kültür ve sanat evi olarak bünyesine kazandıran Efeler Belediyesi, bu merkezlerde eğitim gören çocuklara tarih bilincini aşılıyor. Eğitim alan yaklaşık bin öğrenci için bir gezi programı hazırlandı. Bu program dahilinde öğrenciler, Çayyüzü ve Gözpınar Şehitlikleri ile Aydın’ın tarihinin dijital ortamda geleceğe aktarıldığı Efeler Belediyesi Efeler Kent Belleği Araştırma Merkezi’ni ziyaret ediyorlar. Efeler Belediyesi Sanat Tarihçisi Fatma Koçak’tan tarihsel bilgiler alan çocuklar hem geziyor hem de öğreniyorlar.


Aydın’ın bilinen tarihinin M.Ö. 4500 yıllarına kadar gittiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Uygarlıklar Vadisi olarak adlandırılan Büyük Menderes Havzası’nda yer alan Aydın ülkemizin turizm cennetlerinden bir tanesidir. Çocuklarımıza da nasıl bir tarihi zenginliğin içerisinde yaşadıklarını anlatmak istedik. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de milli eğitim müdürlüğü ile iş birliği yaparak ilçedeki okullarda eğitim alan öğrencilerimize de tarihimizi aktarmak istiyoruz" dedi.




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