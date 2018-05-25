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25 Mayıs 2018 08:48

Efeler Belediyesi Çölyak’a dikkat çekti

Efeler Belediyesi ve Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği iş birliği ile Çölyak’a (glüten alerjisi) dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirdi.

Efeler Belediyesi Çölyak’a dikkat çekti

25 Mayıs 2018 08:48


Uğur Mumcu Parkı’nda kurulan stantta Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı ile birlikte çölyak hastaları ve aileleri vatandaşlara broşür dağıtarak çölyak ile ilgili bilgiler verdi. İnce bağırsağın, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji hali olan çölyak hastalığının bireyin yaşamının her anında kendisini gösterebileceğini kaydeden Dernek Başkanı Nilgün Akçalı, “Çölyak hastalığının karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, ağızda aft, sebepsiz karın ağrıları, ishal, kabız, büyüme geriliği, kemik erimesi, eklemlerde ağrılar, ciltte kaşıntı ve döküntüler, gibi birçok belirtisi bulunmaktadır. Çölyak hastalığının belirtileri farklı hastalıkları da akla getirebilir. Çölyak hastalığı bir bireyin yaşamının her anında görülebilir. Doğru tanının konabilmesi için bazı özel kan testleri, endoskopi ve alınan doku örneklerinin patoloji tarafından incelenmesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kısırlık sebebi olarak karşımıza çıkabileceği gibi, sonucu kansere kadar ulaşabilmektedir” diye konuşarak Efeler Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, çölyak hastalarına her zaman desteklerinin süreceğini ifade ederek, “Geçtiğimiz aylarda belediyemizin Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açtığı Pastacılık Çırağı Kursu kapsamında çölyak hastalarının ve ailelerinin mutfağa girerek çocuklarına ve diğer çölyak hastalarına glütensiz yiyecekler hazırlamasına imkan sağlamıştık. Gulütensiz ürünleri bulmak çok zor ve çok pahalı. O gün bir çok çölyak hastası ilk defa bazı yiyeceklerin tadına baktı. Bu bizim için tarif edilemez bir mutluluktu” ifadelerini kullandı.




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