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04 Mayıs 2018 18:02

Efeler Belediyesi Hıdırellez’i konserlerle kutlacak

Efeler Belediyesi baharın müjdecisi Hıdırellez’i düzenleyeceği konserlerle kutlayacak.

Efeler Belediyesi Hıdırellez’i konserlerle kutlacak

04 Mayıs 2018 18:02



6 Mayıs Pazar günü daha önce İmamköy Mahallesi’nde yapılacağı duyurulan Efeler Belediyesi’nin Hıdırellez etkinliği, ilçede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Fatih Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan etkinlikte Hasret, Etkin, Murat Matacı ve Grup Maestroband sahne alacak.Halk oyunları ve roman dans gösterilerinin de sunulacağı, çeşitli ikramların yapılacağı etkinlik dolu dolu geçecek. Saat: 14.00’da başlayacak olan etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.



Başkan davet etti


Tüm Efeler halkını düzenleyecekleri konsere ve gösterilere davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kışın ve soğukların gidişini, yazın ve sıcak havanın gelişini simgeleyen Hıdrellez için ilçemize yakışır bir kutlama programı hazırladık. Programa katılmak isteyen vatandaşlarımız için saat: 13.00’da Ilıcabaşı ve Çeştepe Mahallelerimizden ücretsiz olarak araç kaldıracağız. Tüm halkımızı Hıdırellez coşkusunu yaşamak üzere Fatih Kapalı Pazar yerine bekliyoruz" dedi.




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