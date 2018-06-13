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13 Haziran 2018 10:58

Efeler Belediyesi Kuloğulları Mahallesi’ni yeniledi

Efeler Belediyesi köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarına hizmet götürmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Kuloğulları Mahallesi’ni yeniledi

13 Haziran 2018 10:58

Çalışmalar kapsamında Kuloğulları Mahallesi’ndeki muhtarlık, camii ve kahvehane yenilendi.


Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelere verdiği önem ile vatandaşların büyük takdirini toplayan Efeler Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile Kuloğulları Mahallesi’nde muhtarlık, camii ve kahvehanenin bakım onarım çalışmaları yapıldı. Boya ve badana işlemlerinin ardından yeni bir görünüme bürünen yapılar, mahalle halkından da beğeni topladı.


Merkez mahalleler ile kırsal kesimdeki mahallelere eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediyemizin görev ve sorumluluğundaki tüm işleri bugüne kadar tüm mahallerimizde eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de mahallelerimizde bakım onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Daha yaşanılabilir bir Efeler için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.




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