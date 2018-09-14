Efeler Belediyesi kültür gezileri için başvurular başladı

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezileri için başvurular başladı. Konaklamalı Bursa ve Çanakkale için talepler alınmaya başlanırken, günübirlik Ankara ve Konya gezileri programı önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür turları bu yıl da devam ediyor. Bu yıl 4 il ve 9 bin kişiye ulaşan kontenjan sayısı ile adeta çıkartma yapacak olan Efeler Belediyesi 40 yaş üzeri vatandaşları ücretsiz olarak ağırlayacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye, konaklamalı Bursa ve Çanakkale gezileri için gezi taleplerini almaya başladı.

Gerçekleşecek kültür gezileri için bilgilendirmede bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Tatil imkanı bulamayan vatandaşlarımızı ellerine ceplerine sokturmadan belirlenen program dahilinde ağırlayacağız. Geziye katılmak isteyen 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kimlik fotokopileri ile birlikte Adnan Menderes Mahallemizde bulunan Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ne hafta içi her gün saat: 09.00-15.00 arası başvuruda bulunabilirler. Gezilerimiz hakkında telefonla bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 211 09 99 telefondan merkezimize ulaşabilirler” diye konuşarak başvuruların kimlik fotokopisi ile şahsen yapılması gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan Başkan Özakcan, günübirlik yapılacak olan Ankara ve Konya turları için de başvuru tarihlerinin önümüzdeki aylarda açıklanacağını kaydetti.