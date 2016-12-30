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30 Aralık 2016 19:45

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde yeni yıl coşkusu

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde yeni yıl coşkusu

30 Aralık 2016 19:45

Efeler Belediyesi’nin Ata ve Kızılcaköy Mahalleleri’ndeki Kültür ve Sanat Evleri’nde eğitim gören çocuklar düzenlenen yeni yıl kutlamaları ile doyasıya eğlendi.
Efeler Belediyesi’nin Ata ve Kızılcaköy Mahalleri’ndeki Kültür ve Sanat Evleri’nde yılbaşı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Hep birlikte yılbaşı pastası kesen çocuklar, hazırladıkları çeşitli gösteriler ile keyifli dakikalar geçirdi. Birlikte oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyen minikler yeni yıl mesajı vermeyi de ihmal etmedi.
Düzenlenen etkinlik için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür eden çocuklar, yeni yılın herkese barış ve mutluluk getirmesi” dileğinde bulundular.



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