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18 Ağustos 2018 10:26

Efeler Belediyesi Mehmetçik ailelerinin gönüllerine dokunuyor

Efeler Belediyesi Aydın 1.

Efeler Belediyesi Mehmetçik ailelerinin gönüllerine dokunuyor

18 Ağustos 2018 10:26

Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda düzenlenen yemin törenlerinde Mehmetçiklerin ailelerine sıcak çorba ile sıcak ve soğuk içecek ikramında bulunuyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı üzerine alınan 2 adet ikram aracı vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında pazarcı esnafına çorba ikramında bulunan belediye yemin törenlerinde de şehir dışından gelen asker ailelerinin gönüllerini fethediyor. Yüzlerce kilometre uzaklıktan yakınlarının yemin törenleri için Aydın’a gelen aileleri Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda Efeler Belediyesi karşılıyor. Günü erken saatlerinde yaz kış demeden sıcak çorba ikramında bulunulurken, yemin töreni boyunca da sıcak ve soğuk içecek ikramlar ile vatandaşların gönüllerine dokunuyor.


Efeler Belediyesi’nin ikramı sıcak çorbalarını yudumlayan asker aileleri ince düşüncesinden dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler. Böyle bir hizmet verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, “Gecemiz çocuklarımızı, kardeşlerimizi görmek için yollarda geçti. Bir çoğumuz kahvaltı yapma imkanı bulamadan buraya geldik. Efeler Belediyesi’nin de bizleri düşünerek çorba ikramında bulunduğunu görünce mutlu olduk. Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.




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