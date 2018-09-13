Efeler Belediyesi nikah işlemleri yeni adresinde hizmet verecek

Efeler Belediyesi tarafından sürdürülen nikah işlemleri bundan böyle Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki ASTİM kavşağı yanında bulunan ‘Efeler Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'ndan yürütülecek.

Efeler'de yeni evlenecek çiftlerin nikah işlemleri için mutlak adresi olan nikah dairesi bundan böyle artık yeni yerinde hizmet verecek. Çeştepe Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah işlemleri 14 Eylül Cuma gününden itibaren Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan ‘Efeler Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda yürütülecek. Resmi açılışının 14 Eylül Cuma günü saat: 16.00'da yapılacak olduğu merkezde bulunan 250 kişilik tiyatro ve konferans salonuna ünlü yazar Muzaffer İzgü'nün adı verildi. İçerisinde çok amaçlı salon, sergi salonu ve 250 kişilik nikah salonunun da merkez ilçedeki sanatseverlerin de uğrak adresi olacak.

İlçeye modern mimarinin izlerini taşıyan böylesine güzel bir mekan kazandırmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi adına böyle bir düzenlemeye gittik. Bundan böyle tüm nikah işlemlerimiz bu merkezimizden yürütülecek. Ayrıca bu merkez birçok tiyatro, sergi ve konferansa da ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullanarak vatandaşları açılışa davet etti.