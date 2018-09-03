Efeler Belediyesi personelinden Kızılay’a kan bağışı

Kızılay Aydın Kan Bankası ekipleri, Efeler Belediyesi’nde düzenlediği kan bağışı kampanyası ile personelden bağış topladı. Gönüllü personelin gerekli kontrollerden geçerek kan bağışında bulunduğu etkinliğe Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da katıldı.

Efeler Belediyesi personelinin kan bağışı konusunda aşırı duyarlı olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı Özakcan, "Kan ihtiyacının ne zaman kime lazım olacağını hiç birimiz bilemeyiz. Belki bugün verdiğimiz kan, yarın bir yakınımıza can olabilir. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak her zaman kan bağışını önemsedik ve önemsiyoruz. Kızılay ekiplerimiz periyodik olarak belediyemize gelerek personelimizden bağış topluyorlar. Bağışta bulunan tüm personelimizi duyarlılıktan dolayı tebrik ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullanarak bağış yapan personel ile yakından ilgilendi.