Efeler Belediyesi şehitleri unutmadı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile Bey Camii önünde gerçekleştirilen binlerce kişiye ulaşan hayırda aynı zamanda soğuk içecek ikramında da bulunuldu. Kısa süre içerisinde tükenen hayır sonrası vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelen nesiller de unutmayacaktır. Kahramanca yurdunu savunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şeref ve kahramanlık günümüz olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.