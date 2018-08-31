Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 17:42

Efeler Belediyesi şehitleri unutmadı

Efeler Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran hayrında bulundu.

Efeler Belediyesi şehitleri unutmadı

31 Ağustos 2018 17:42


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile Bey Camii önünde gerçekleştirilen binlerce kişiye ulaşan hayırda aynı zamanda soğuk içecek ikramında da bulunuldu. Kısa süre içerisinde tükenen hayır sonrası vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelen nesiller de unutmayacaktır. Kahramanca yurdunu savunan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şeref ve kahramanlık günümüz olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç