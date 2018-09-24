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Efeler Belediyesi sesine güvenen vatandaşları korolarına davet ediyor

Efeler Belediyesi, yeni dönem Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) Koroları kayıtları başladı.


Geçtiğimiz yıllarda birçok unutulmaz konserlere imza atan Efeler Belediyesi TSM ve THM koroları yeni koro üyeleri arıyor. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki korolara katılmak isteyen vatandaşlar için başvuru açan Efeler Belediyesi yeni dönemde de çok iddialı. Sesine güvenen ve koro bünyesine katılmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunmak.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, müzik ile ilgilenen vatandaşları Efeler TSM ve THM korolarına katılmaya davet ederek, yeni yüzleri aralarında görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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