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11 Temmuz 2018 11:33

Efeler Belediyesi sıcak asfalt çalışması başlattı

Efeler Belediyesi, Mimar Sinan ve Girne Mahalleleri’nde sıcak asfalt kaplama çalışması başlattı.

Efeler Belediyesi sıcak asfalt çalışması başlattı

11 Temmuz 2018 11:33


Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluğu altında bulunan yollarda standardı yükseltmek için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Cumhuriyet ve Kurtuluş Mahalleleri’nde yolları yenileyerek parke taşı döşeyen belediye, çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Mahallesi 2235, 2401, 2435 ve Girne Mahallesi 2077 sokaklarda asfalt kaplama çalışması başlattı. Toplamda 25 bin metrekare asfalt kaplama yapılacak olan çalışmalar yaklaşık 2 ay sürecek.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, büyükşehir yasası ile tüm ilçelerde ve mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğine devam ettiklerini belirterek, şehrin kalkınması için yatırımlarını attırarak sürdüreceklerini ifade etti. İlçe genelinde alt yapısı tamamlanan yollarda yenileme çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Özakcan, “Ekiplerimiz çalışmalar kapsamında muhtelif yollarda asfalt çalışmalarına devam edeceklerdir. Yol bir şehrin aynası, medeniyetin göstergesidir. Efeler’i daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.




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