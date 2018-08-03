Efeler Belediyesi ’Süper İncir’i vatandaşlarla buluşturacak

‘Süper İncir’ filminin gösterimi yapılacak etkinlikte, ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikramı yapılacak.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında başlatılan ve 2 yıldır sürdürülen ‘Açık Hava Sinema Günleri’ne bu sene ‘Süper İncir’ filmi ile devam edilecek. 23 mahallede ücretsiz olarak gösterimi yapılacak olan film Efeler halkını gülmekten kırıp geçirecek. Aydınlı Kerem Sarı’nın yazıp yönettiği filmde tarih öncesi bir dönemde yaşayan Seikilos intihar etmeye karar verir ve bunun öncesinde Mısır’dan çağırdığı ustalara kendisini ve öldürdüğü aşkı Euterpe mumyalatmaya karar verir. Aradan geçen binlerce yılın ardından Ege bölgesinde yaşamakta olan bir çoban, mezarı kazara açtığında Seikilos beklenmedik bir şekilde canlanır. Gözlerini açtığında ebedi aşkını mezarında bulamayan Seikilos onu aramaya başlar. Bu sırada yolu Mustafa ve Hatice ile kesiştiğinde ilginç bir macera başlar.

Efeler halkının geçtiğimiz yıllardaki sinema günlerine ilgisinin yoğun olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, tüm vatandaşları bu yıl düzenlenecek etkinliğe davet etti.