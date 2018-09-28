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Efeler Belediyesi tropikal fırtınaya karşı tedbirlerini aldı

Efeler Belediyesi, Orta Akdeniz’de oluşması ve Ege Bölgesi’ni de etkilemesi beklenen tropikal fırtınaya karşı hazırlıklarını tamamladı.

Efeler Belediyesi, Orta Akdeniz'de oluşması ve Ege Bölgesi'ni de etkilemesi beklenen tropikal fırtınaya karşı hazırlıklarını tamamladı.


Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre Orta Akdeniz'de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek, Türkiye'nin batı kesimlerini de etkilemesi bekleniyor. Aydın'ın merkez ilçe belediyesi olan Efeler Belediyesi de tüm birimleri ve Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) ile fırtınaya karşı tedbirlerini aldı.


Belediye olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını ve fırtınanın yaratacağı herhangi bir olumsuz duruma karşı anında müdahale edileceğini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Tüm ekiplerimiz hafta sonu teyakkuz halinde olacak. Gerekli birim müdürlerimiz ile toplantı yaparak, fırtınanın kentimizde etkili olması halinde yapılması gereken iş ve işleyişleri planladık. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda gönüllü belediye personellerimizden kurduğumuz EFAK ekibimiz de hazır durumda olacak. Herhangi bir sorun ile karşılaşan ilçe halkımız belediyemizin 444 80 09 nolu çağrı merkezinden ve 0533 706 01 09 nolu WhatsApp ihbar hattımızdan belediyemize ulaşabilirler" diye konuşarak vatandaşları fırtınaya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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