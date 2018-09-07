Efeler Belediyesi ünlü Yazar İzgü’nün ismini ölümsüzleştirecek

oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ünlü yazar Muzaffer İzgü’nün yeni açılacak olan tesisin içerisindeki salona isminin verilmesine karar verildi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında gerekleştirilen toplantıda, bir önceki toplantıda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara gönderilen 10 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis toplantısının önemli konularından biri ise ünlü yazar Muzaffer İzgü’nün isminin Efeler’de yaşatılması oldu.

Geçtiğimiz 2017 yılında 83 yaşında hayata gözlerini yuman İzgü’nün isminin Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılacak olan nikah salonu ve kültür merkezinin içerisinde bulunan tiyatro ve konferans salonuna verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yazarın isminin salona verilmesine katkı sunan tüm herkese teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Muzaffer bey Türk edebiyat tarihi için önemli bir insan. Kendisinin adının Efeler ilçemizde ölümsüzleştirmekten büyük bir onur duyuyoruz" diye konuştu.

MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?

1933 yılında; Adana’da doğan yazar, yoksul bir çocukluk geçirdi. Bulaşıkçılık, garsonluk, sinemalarda gazoz satıcılığı gibi işlerde çalıştı ve aynı zamanda da eğitimine devam etti. Diyarbakır İlköğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra öğretmen olarak görev yaptı. Mizah öğelerinden faydalanarak, toplumun aksayan yönlerini okuyuculara aktardı. Bazı eserleri TV’ye uyarlanan İzgü; 1977 yılında, Akşehir Ulusal Gülmece Öyküsü Yarışması’nda üçüncülük, "Donumdaki Para" adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu Öykü ödülü’nü, "Dayak Birincisi" adlı çocuk romanıyla da Bulgaristan Altın Kirpi Ödülü’nü kazandı.

Milliyet Sanat Dergisinin açtığı bir yarışmada ikincilik ödülü, Çocuk Kitapları Fuarı’nda "Uçtu Uçtu Ali Uçtu" masalıyla birincilik ödülleri sahibi olan yazar, emekli olduktan sonra, İzmir’e yerleşti.