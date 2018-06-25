Efeler Belediyesi yaz kursları başlıyor

Kurslar için başvurular 22 Haziran 2 Temmuz arasında alınacak.

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkez işbirliği ile her yıl düzenlenen yaz kursları bu yıl da dopdolu geçecek. Gitardan, kemana, modern danstan, halk oyunlarına, resimden, ingilizceye kadar bir çok dalda 10 merkezde açılacak olan yaz kursları için başvurular alınmaya başlandı. 7-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz olan kurslar için başvuru yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 214 22 99’dan Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ne, 211 09 99’dan ise Adnan Menderes Yaşam Merkezi’ne ulaşabilecekler.

Her mevsimin, düzenlenen kurslar ile ayrı bir değer kazandığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kış döneminde gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik açtığımız kurslara gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Yaz döneminde de çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenecekleri kurslar açarak yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyor, tüm çocuklarımızı kurslarımıza davet ediyoruz" dedi.