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26 Aralık 2017 10:14

Efeler Belediyesi Zeybek Mahallesini tozdan kurtardı

Efeler Belediyesi, gelişen ve büyüyen Efeler ilçesi genelinde gün geçtikçe yeni yollar yapmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Zeybek Mahallesini tozdan kurtardı

26 Aralık 2017 10:14


Efeler ilçesi genelinde yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte Efeler Belediyesi de yeni yollar açıp, parke taşı döşeyerek ve satih asfalt kaplama çalışmaları yaparak yolların kalitesini arttırıyor. Yol çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda son olarak Zeybek Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi toprak yoldan kurtuldu. Kilitli parke taşının döşendiği yol mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Aydın merkez ilçe Efeler olarak, büyük bir yüz ölçümüne sahibiz. Her geçen gün yeni yerleşim alanları oluşmaya, Efelerimiz büyümeye devam ediyor. Belediye olarak yetkilerimiz çerçevesinde yeni oluşan yerleşim yerlerimizde yol çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın daha modern bir ilçede yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz“ dedi.




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