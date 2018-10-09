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Efeler Belediyesi'nde ilginç hazırlık

Türkiye’de uzun ömürlü insanların yaşadığı şehirlerin başında gelen Aydın’da Efeler Belediyesi’nde hummalı bir tabut hazırlığı başladı.

Türkiye'de uzun ömürlü insanların yaşadığı şehirlerin başında gelen Aydın'da Efeler Belediyesi'nde hummalı bir tabut hazırlığı başladı. Kemer Mezarlığı'na ziyarete gelen vatandaşlar mezarlıkta yeni sipariş edilmiş onlarca tabut ile karşılaşınca şaşırdı. Bu kadar tabutun niçin alındığı konusunda yetkililer herhangi bir açıklama yapılmazken mezarlık ziyaretçileri tabutları ‘sahibini bekleyen tabutlar' başlığı ile paylaştı.


Aydın'da önceki gün ölmüş yakınlarını ziyaret etmek için Efeler ilçe merkezinde bulunan Kemer Mezarığı'na giden vatandaşlar şehitlik önünde çok sayıda tabut ile karşılaştı. Yeni geldiği öğrenilen sıfır tabutların oldukça fazla olması mezarlık ziyaretçilerini şaşırttı.

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