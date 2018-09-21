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Efeler Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure hayrı

Efeler Belediyesi ’Aşure Günü’ nedeniyle vatandaşlara 3 bin kişilik aşure hayrında bulundu.

Efeler Belediyesi 'Aşure Günü' nedeniyle vatandaşlara 3 bin kişilik aşure hayrında bulundu.


Muharrem ayı içerisindeki Aşure Günü dolayısıyla Bey Camii önünde düzenlenen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu aşure hayrına katılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Hayırda konuşan Başkan Özakcan, "Muharrem ayı birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en yoğun yaşandığı dönemlerden bir tanesidir. Aşure bir çok lezzetli çeşidin bir araya gelmesinden oluşan özel bir tattır. Bu tat da bizlere farlılıklarımızla bir arada yaşamanın güzelliğini anımsatır. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı kutluyorum" diye konuştu.


Başkan Özakcan ile uzun süre sohbet eden vatandaşlar da aşure hayrı için Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti.

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