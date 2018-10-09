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Efeler Belediyesi'nden beş bin kişilik aşure hayrı

Efeler Belediyesi Zafer Meydanı’nda beş bin kişilik aşure hayrı düzenledi.

Efeler Belediyesi Zafer Meydanı'nda beş bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından da vatandaşlara ikram edilen 5 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.


Salı Pazarı gününe denk gelen hayır da vatandaşlar ve esnaf aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, düzenlenen hayır nedeniyle Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür ettiler. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikramında bulunan Başkan Özakcan, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.


Zafer Meydanı'nın da düzenlenen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yapılan duaların ardından başlayan aşure hayrında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kültürümüzde önemli bir yeri olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Her zaman kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşımımız daim olsun. Allah kabul etsin ve sağlıkla tekrarını nasip etsin" dedi.

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