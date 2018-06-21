Efeler Belediyesi’nden çocuklara anlamlı karne hediyesi

Sosyal belediyecilik örneklerinin en iyi sergilendiği belediyelerden biri olan Efeler Belediyesi, gelecek nesillere Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini aşılayacak. Belediye bünyesindeki kültür ve sanat evlerinde eğitim gören ve yeni açılacak olan yaz dönemi kurslarına katılacak olan çocuklar için hazırlatılan oyun setleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın da katıldığı tören ile dağıtıldı.

Çocuklara Atatürk’ü ve Cumhuriyet tarihini öğretecek olan hem eğitici hem öğretici oyunu çocuklara kendi elleri ile hediye eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Atatürk ve Cumhuriyet kavramları birbirinden ayrılamaz kavramlardır. Biri olmadan bir diğerini düşünmek imkansızdır. Çünkü Atatürk olmasaydı belki de bugün cumhuriyet kavramı bize çok uzak bir kavram olarak görülecekti. Bu açıdan bakıldığında Atatürk ile Cumhuriyet; etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Cumhuriyet anlamı itibari ile bir ulusun egemenliğini kendi elinde tutmasıdır. Atatürk de Türk Ulusu’nun egemenliğini kendi elinde tutması adına büyük savaşlar vermiş ve sonunda bunu başarmıştır. Buna ek olarak da bu başarısını Türk Milleti’ne cumhuriyeti armağan ederek taçlandırmıştır. Bizler de ebediyete kadar ölümsüz kalacak olan iki değerimizi çocuklarımıza aşılamak, kalpleri Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi dolu nesiller yetiştirmek adına çocuklarımıza bu oyun setlerini armağan ettik. Aileleri ile birlikte bu oyunu oynarken hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.