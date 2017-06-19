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19 Haziran 2017 14:42

Efeler Belediyesinden geleneksel iftar yemeği

Ramazan ayında geleneksel hale gelen iftar yemeğinde Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesinden geleneksel iftar yemeği

19 Haziran 2017 14:42

Mesut Özakcan, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.


Düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, masaları tek tek gezerek davetlilerle yakından ilgilendi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan davetlilere, ilahi dinletisi ve semah gösterisi sunuldu.



Davete icabet eden konuklara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Özakcan,“Bu yılla birlikte düzenlediğimiz Ramazan ayı iftar soframızın dördüncüsü ile bir araya geldik. Ramazan soframıza gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Efeler Belediyesi, Aydın’ın büyükşehir olmasıyla birlikte kuruldu. Sıfırdan oluşturduğumuz Efeler Belediyesi ile belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı içindeki hizmetlerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Kamuoyunda çalışmalarımızdan dolayı bir memnuniyet ve güven duygusu var. Halkımızda bu memnuniyeti oluşturan bizlerle birlikte gece-gündüz çalışan meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum Bu başarı, şahsım dahil olmak üzere, hiçbirimizin kişisel başarısı değil. Siz, değerli meclis üyelerimizin başarısı. Siz, çok kıymetli muhtarlarımızın başarısı” ifadelerini kullandı.



Görev ve sorumluluk alanlarındaki her yere ulaşmaya ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özakcan, “Efeler ilçemizde çok kıymetli muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte demokrasiye beşiklik yaptık, yapıyoruz. Bu çıtayı daha da yükseltmeye hep birlikte devam edeceğiz. Yerelde demokrasiyi yaşatmış, geliştirmiş olmamız yetmiyor. Ülkemizde de demokrasiye sahip çıkmak, demokrasiyi geliştirmek ve gelişen demokrasiyle cumhuriyetimizi taçlandırmaya ihtiyacımız var. Bu anlayış, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın ortak paydasıdır. Nice Ramazanlara, ve Ramazan Bayramlarına hep birlik ve sağlık içerisinde ulaşmayı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.




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