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06 Eylül 2018 09:18

Efeler Belediyesi’nden izcilere destek

Efeler Belediyesi, Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü öğrencilerine Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından İstanbul Ümraniye’de düzenlenen yaz kampı için sponsor oldu.

Efeler Belediyesi’nden izcilere destek

06 Eylül 2018 09:18


Ümraniye Kent Ormanı’nda bir hafta süren kampta izciler, madde bağımlılığı, trafik, doğa sevgisi gibi birçok konuda eğitimler aldı. Efeler Belediyesi’nin sponsorluğunda kampa katılan Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Ümit Kutbay, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etti. Çocuklar için çok yararlı bir kamp olduğunu kaydeden Kutbay, "Çocuklarımız için çok yararlı ve bol aktiviteli bu kampta yer almaları hem gelişimleri açısından hem de şehrimizin temsiliyeti açısından son derece önemlidir. İzcilerimiz bu kampta okçuluk, at binme, badminton, kano, yüzme gibi birçok faaliyette bulunmaktadırlar. Desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan’a çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki kamplarımızda ve yaz kampı faaliyetlerimizde bizlere desteğini esirgemeyen Efeler Belediyemizin flamasını kamp alanında kulüp flamasının yanında gururla sergiliyoruz" dedi.


Belediye olarak Efeler ilçesinde yaşayan her bireyin lehine olacak projelerde yer aldıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, kampa katılan Aydın kulübüne çalışmalarında başarılar diledi.




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