Efeler Belediyesi’nden Tralleis için tanıtım atağı

Klip kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandı.

Aydın’ın önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Tralleis ile dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos’u konu alan müzik belgelinin çekimleri tamamlandı. Klip Seikilos tarafından yazılan söz ve bestenin iki dilde seslendirilmesi ile son buluyor.

Efeler Belediyesi olarak kentin tanıtımına önem verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Aydın’ın ve Efeler ilçemizin tanıtımı ve turizme kazandırılması için, eski tarihi yapıları restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl hizmet vermeye başlayan Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi ile de fark yaratan bir adım attık. Aydın ilindeki tescil edilen 22 antik kentten biri olan Tralleis Antik Kenti Efeler sınırlarımız içerisinde yer almakta olup, ilçemizin en önemli tarihi yapısıdır. 1882-1883 yıllarında Aydın-İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis’te bulunan eski Yunanlı Seikilos’un mezar taşı Önce İzmir’e daha sonra da yurtdışına kaçırıldı. Bilindiği gibi bu mezar taşı halen Kopenhag Milli Müzesi’nde sergilemeye devam etmektedir” dedi.