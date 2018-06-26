Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 07:32

Efeler Belediyesi’nden Tralleis için tanıtım atağı

Efeler Belediyesi tarafından hazırlatılan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından desteklenen ’Tralleisli Seikilos’ klibi 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde yayınlandı.

Efeler Belediyesi’nden Tralleis için tanıtım atağı

26 Haziran 2018 07:32

Klip kısa sürede vatandaşların beğenisini kazandı.


Aydın’ın önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Tralleis ile dünyanın ilk notalı müziğini yazan Seikilos’u konu alan müzik belgelinin çekimleri tamamlandı. Klip Seikilos tarafından yazılan söz ve bestenin iki dilde seslendirilmesi ile son buluyor.


Efeler Belediyesi olarak kentin tanıtımına önem verdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Aydın’ın ve Efeler ilçemizin tanıtımı ve turizme kazandırılması için, eski tarihi yapıları restore ederek kültür ve sanat merkezi haline getiriyoruz. Bu yıl hizmet vermeye başlayan Efeler Kent Belleği ve Araştırma Merkezi ile de fark yaratan bir adım attık. Aydın ilindeki tescil edilen 22 antik kentten biri olan Tralleis Antik Kenti Efeler sınırlarımız içerisinde yer almakta olup, ilçemizin en önemli tarihi yapısıdır. 1882-1883 yıllarında Aydın-İzmir demir yolunun inşaatı sırasında Tralleis’te bulunan eski Yunanlı Seikilos’un mezar taşı Önce İzmir’e daha sonra da yurtdışına kaçırıldı. Bilindiği gibi bu mezar taşı halen Kopenhag Milli Müzesi’nde sergilemeye devam etmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç