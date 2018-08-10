Efeler Belediyesi’nden ücretsiz tercih desteği

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puan sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih telaşı yaşayan öğrencilere Efeler Belediyesi’nden destek geldi. Efeler Belediyesi, öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesini sağlamak amacıyla, ‘Üniversite Tercih Günleri’ni başlattı.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrenciler, 7-14 Ağustos tarihleri arasındaki tercih dönemi boyunca, Efeler Belediyesi’nden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Üniversite Tercih Günleri kapsamında, uzman rehberlik kadrosu ve bilgisayarlı tercih robotu ile öğrencilere destek sağlanacak. Üniversite adayının aldığı puan ve hedefleri doğrultusunda, yerleşebilecekleri okul ve bölümler değerlendirilecek. Program, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde 14 Ağustos’a kadar, hafta sonu hariç her gün 09.00 ile 16.30 saatleri arasında devam edecek. Sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin yararlanabileceği hizmet için 0256 2142299 numaralı telefondan randevu alınabilecek.

“TÜM ÖĞRENCİLERE KAPIMIZ AÇIK”

Gençlerin hayatlarında önemli bir yer tutan üniversite sınavının ardından tercih döneminin başladığını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, tercih döneminin başından sonuna kadar öğrencilere uzman eğitmenler tarafından her konuda destek verileceğini söyledi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,”sadece Efeler ilçesinde ikamet edenler olmaksızın, uzman yardımına ihtiyaç duyan tüm öğrencilere kapımız açık” dedi.

Başkan Özakcan, "Genç demek, gelecek demek! Gençlerimizin gelecekleri için büyük önem taşıyan ve hayatlarına yön verecek olan üniversite için tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmesini sağlamak, onlara değerlendirebilecekleri alternatifleri sunmak için Efeler Belediyemizce Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde ’Üniversite Tercih Destek Merkezi’ kurduk. Burada gençlerimizin puan ve hedefleri ölçüsünde en iyi okullara yerleşebilmeleri, hayallerine kavuşabilmeleri için destekçi olacağız. Gençlerimizin gelecekleri adına doğru tercih yapabilmeleri için Üniversite Tercih Günleri programıyla yanlarında olmaya devam ediyoruz " ifadelerini kullandı.