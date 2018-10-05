Efeler Belediyesi'ne başarı ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu sene 17'incisi düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Efeler Belediyesi ödül aldı.

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği(TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazanan belediyeler belli oldu. Bu yıl 17.'si gerçekleştirilen “ Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Efeler Belediyesi, Efeler Konağı ile Kent Belleği ve Araştırma Merkezi çalışmalarıyla başarı ödülüne layık görüldü.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Tarihi Kentler Birliğinin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu yıl 62 belediyeden toplam 123 proje değerlendirildi. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Korumada Süreklilik dalında ve 31 Başarı ödülü verildi.

Efeler Belediyesi'nin tarih ve kültür mirasının korunmasına katkıları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı ödül almasını değerlendiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Aydın'ımızda 250'nin üzerinde tescilli konak var. Aydın ilimiz, tarihi yapısı ve dokusuyla geçmişi çok derin, çok değerli bir birikime sahip. Bilindiği gibi kuruluşumuzdan bu yana tarihimize sahip çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki geçmişine sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bu bilinçle satın aldığımız ve restorasyon çalışmalarından sonra kültür sanat evi haline getirdiğimiz konaklarımız var. Efeler Konağı ile Kent Belleği ve Araştırma Merkezi çalışmalarımız dolayısıyla ödül almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile restore edilen Efeler Konağı'mızı geçtiğimiz yıl hizmete açtık. Burada birçok kurslarla vatandaşlarımıza hizmet verirken, kadınlarımızın yapmış olduğu hediyelik eşyalar, seramik çalışmaları dikkat çekiyor” dedi.

Başkan Özakcan, belediyenin ödül almasına neden olan Kent Belleği ve Araştırma Merkezi'nden de bahsederek,” Kent Belleği ve Araştırma Merkezimiz kentin yaşam kültürünü belgelemesi ve halkla buluşturulması nedeniyle ödüle layık görüldü. Dört buçuk yıllık hizmet süresince geçmişimize sahip çıkarak, dünden bugüne ilçemizi tanıtarak, ilçemize ve Aydınımıza önemli katkılar sunmanın haklı gururunu yaşıyorum. Daha nice ödüllere diyerek bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 17.'si düzenlenen ve Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın da katılacağı yarışmanın ödül töreni, 15 Kasım Perşembe günü, Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirilecek.