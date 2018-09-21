Efeler Belediyesi'nin kültür gezilerine başvurular devam ediyor

Efeler Belediyesi tarafından iki yıldır düzenlenen Kültür Gezilerine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği konaklamalı kültür gezilerinin ilki Bursa ve Çanakkale'ye başladı. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür turlarıyla Efeler Belediyesi, bu yıl 40 yaş üstü 9 bin vatandaşı ücretsiz olarak ağırlayacak. Efeler Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde tarihi ve kültürel değerler tanıtılıyor.

25 Eylül Salı gününe kadar geziye katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapmaya devam ederken, ilk gezi turuna katılanlar verilen hizmetten memnun olarak geri döndüler. Ziyaretçiler rehber eşliğinde Çanakkale Şehitliğini, Truva Atını, Tarihe Saygı Anıtını, Seddülbahir'i gezme imkanı buluyorlar. Gezilerde ziyaretçiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa da ise; Osman ve Orhan Gazi'nin Türbelerini, Emir Sultan Külliyesi, Bursa Ulu Camii'ni rehber eşliğinde gezerek hoşça vakit geçiriyorlar.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kültür gezilerimizi düzenlemeye başladığımızda fark ettik ki bu konuda hemşehrilerimizin ilgisi çok yoğun. Hemşehrilerimizin böyle kültürel faaliyetlere ilgili olması bizleri daha da fazla faaliyet yapmaya yönlendiriyor. Bu bağlamda, ülkemizin zengin tarihinin izlerini günümüze taşıyan şehirlerimize geziler düzenliyoruz. Ülkemizin tarihi ve kültürel öneme sahip şehirlerine düzenlediğimiz gezilerle, seyahat imkanı olmayan hemşerilerimize, atalarımızın tarih yazdığı mekanları, medeniyetimizin kültür merkezlerini görme imkanını sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza milli ve manevi değerlerimizi tanıtmak, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak devam edecektir” şeklinde ifade etti.

Konaklamalı Bursa- Çanakkale Kültür Gezi başvurularının 25 Eylül Salı gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Başkan Özakcan, Geziye katılmak isteyen 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kimlik fotokopileri ile birlikte Adnan Menderes Mahallemizde bulunan Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ne hafta içi her gün saat: 09.00-15.00 arası başvuruda bulunabilirler. Gezilerimiz hakkında telefonla bilgi almak isteyen vatandaşlarımız da 211 09 99 telefondan merkezimize ulaşabilirler. Tüm hemşehrilerimizi gezilerimize bekliyoruz ” dedi.

Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür etti. Vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın yaptığı böylesine güzel ve anlamlı programların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Atalarımızın destan yazdığı ve birçok şehit verdiğimiz Çanakkale'yi görecek olmak bizleri heyecanlandırdı. Şehitliğe giderek şehitlerimize dua etme fırsatı bulduk. Allah Başkanımızdan razı olsun” görüşünü dile getirdiler.