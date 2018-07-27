Efeler Belediyesi’nin mutlu günü

Prenses Hira Garden Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve Eşi Gülay Özakcan başta olmak üzere çiftin akrabaları ve dostları katıldı. Çiftin nikahını kıyan Başkan Özakcan, genç çifte evlilikteki ’4S’ formülünü hatırlattı. Evlilikte mutlu olmanın yolunun ’sevgi, saygı, sadakat ve sabır’dan geçtiğini belirten Özakcan, Sözen ve Çoban ailelerinin evlatlarına bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah töreninin ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenen genç çiftin balayı için Kıbrıs’a gideceği öğrenildi.