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27 Temmuz 2018 11:01

Efeler Belediyesi’nin mutlu günü

Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi Eğitmeni Mehmet Çoban, hayatını Bahçeşehir Koleji Rehber Öğretmeni Adalet Sözen ile birleştirdi.

Efeler Belediyesi’nin mutlu günü

27 Temmuz 2018 11:01


Prenses Hira Garden Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve Eşi Gülay Özakcan başta olmak üzere çiftin akrabaları ve dostları katıldı. Çiftin nikahını kıyan Başkan Özakcan, genç çifte evlilikteki ’4S’ formülünü hatırlattı. Evlilikte mutlu olmanın yolunun ’sevgi, saygı, sadakat ve sabır’dan geçtiğini belirten Özakcan, Sözen ve Çoban ailelerinin evlatlarına bir ömür boyu mutluluklar diledi.


Nikah töreninin ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenen genç çiftin balayı için Kıbrıs’a gideceği öğrenildi.




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