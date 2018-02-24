Uzun süredir ilçenin farklı noktalarında yiyecek içecek ikramında bulunan Efeler Belediyesi’nin bu uygulaması, vatandaşlarca takdir ediliyor.

Cuma günleri kurulan Fatih Kapalı Pazaryeri’nde sabah saatlerinde esnaf ve vatandaşlar Efeler Belediyesi’nin ikramı olan çorba ile kahvaltı yaptılar. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açmak için kahvaltı yapmadan Fatih Kapalı Pazar Yeri’ne geldiklerini söyleyen pazarcı esnafı belediyenin çorba ikramı için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ettiler.

Vatandaşlar ve pazar esnafı, uzun zamandır hizmet vermeyen pazar yerinin tekrar hizmete Efeler Belediyesi’nce kazandırıldığını hatırlatarak,” Pazar yerini bize kazandırdığı için Mesut Özakcan’dan Allah razı olsun. Bugün sabah da sıcak çorba ile sıcacık bir karşılama sürpriz oldu. Bu uygulamadan dolayı çok mutlu olduk. Allah başımızdan Mesut Başkanımızı eksik etmesin” dediler.