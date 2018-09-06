Efeler CHP’de Sümran Ünal aday daylğını açıkladı

Sümral Ünal, yaptığı açıklamada, “Laik, demokratik Cumhuriyetimizin en önemli kurumsal teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak tüm Aydınlı hemşerilerimi, partimize gönül vermiş çalışma arkadaşlarımı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Ülke olarak dış politikadan, ekonomiye, eğitimden, demokratik hak ve özgürlüklere kadar hepimizi kaygılandıran bir dönem yaşıyoruz. Hiç şüphe yok ki, bu süreçte umudun adı yine Cumhuriyet Halk Partisidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimiz ile birlikte en önemli iki eserinden birisi olarak ifade ettiği Cumhuriyet Halk Partisi gelecek adına umudumuz, son kalemizdir. Ulusça içinde bulunduğumuz bu kritik günlerde, çağdaş bir Türkiye, çağdaş bir Efeler hedefi ile mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden Efeler Belediye Başkanı aday adaylığımı kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Efeler sakinlerine seslenen Ünal, “’Efeler için, hep birlikte’ sloganı ile yola çıkıyoruz. Örgütümüzle, gençlerimizle, kadınlarımız ve tüm emekçilerimizle dayanışma içinde bir yol yürüyeceğimizden hiç kuşkum yok. Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak ilçemizin sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Efeler ilçemizi, İzmir ve Denizli arasındaki ekonomik ve sosyokültürel sıkışmışlıktan kurtaracak bir belediyecilik anlayışı ile proje üretme ve bu projeleri hayata geçirme zorunluluğumuz olduğu açıktır. Tüm gayretimiz ekonomik yatırımlarında hesap verebilen, yönetsel katılımcılığın en üst seviyede olduğu, halk odaklı yatırımların hayat bulduğu bir belediyecilik anlayışı olacaktır. Yürüyeceğimiz bu yolda örgütümüz ve halkımızla örnek bir dayanışma sergileyeceğimize olan inancımı tekrar belirtir saygı ve sevgilerimi sunarım” diye konuştu.