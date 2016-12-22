Efeler diyarı Aydın deve güreşleri 25 Aralık’ta yapılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Efeler Diyarı Aydın Geleneksel Deve Güreşleri” 25 Aralık Pazar günü yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Merkez Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı’nda yapılacak olan deve güreşlerine tüm Aydın halkını davet ederek, Aydın’ın ve bölgenin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan deve güreşlerini bu yılda birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarını kaydetti.

6 adet kupa müsabakası yapılacak olan deve güreşlerine geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 160 devenin kıyasıya mücadele edeceği güreşlerde, Kanka ve Karagözoğlu isimli develer dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.