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22 Mayıs 2018 09:11

Efeler halkı Ramazan’da dondurma ile serinleyecek

Efeler Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca vatandaşa ücretsiz olarak 15 bin adet dondurma dağıtılacak.

Efeler halkı Ramazan’da dondurma ile serinleyecek

22 Mayıs 2018 09:11


Sosyal belediyecilik örneğini en iyi sergileyen belediyelerden biri olan Efeler Belediyesi, Ramazan boyunca da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Mahallelerde düzenlenen 15 bin kişilik iftar yemeği ile her gün kentin farklı noktasında vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek ikramının yanı sıra her hafta Perşembe akşamları da vatandaşlara dondurma ikram edilecek. Bu hafta Beycami önünde teravih namazı çıkışında dağıtılan 2 bin 500 dondurma kısa sürede tükenirken, vatandaşlar Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.


Uzun saatler vatandaşların oruç tuttuğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Vatandaşlarımız gün boyu aç ve susuz kalıyorlar. Buna bir de sıcaklar eklenince oruç zorlaşıyor. Dondurma ile biraz olsun vatandaşlarımızı serinletmek amacıyla ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca her hafta bir camii de olmak üzere dondurma dağıtımı yapacaklar. Allah vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini kabul eylesin” dedi.




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