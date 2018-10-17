Efeler ilçesi muhtarları Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Aydın'ın Efeler ilçesi muhtarları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek yapılmasını istedikleri talepleri iletti.

Gerçekleştirilen görüşmede büyükşehir bürokratları da hazır bulundu. Büyükşehir bürokratları tarafından muhtarlara Efeler'de ve Mahallerinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verilirken yapılacak olan hizmetler de anlatıldı. Toplantıda muhtarlar da mahallelerine yapılmasını istedikleri yeni yatırımları birinci elden başkan Çerçioğlu'na iletti.

Görüşmenin mahalleleri için çok verimli geçtiğini belirten muhtarlar, kendilerini dinlediği ve taleplerine yeni çözümler ürettiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.