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09 Ağustos 2018 15:45

Efeler Kurban Bayramına hazırlanıyor

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

Efeler Kurban Bayramına hazırlanıyor

09 Ağustos 2018 15:45


Efeler Belediyesi Merkez ve Dalama mahallelerinde bulunan hayvan pazarlarında çalışma başlattı. Yeni alanların oluşturulduğu ve bakım ve onarımdan geçirilen hayvan pazarları yeni görüntüsü ile bayrama hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, vatandaşlara daha sağlıklı, rahat ve modern alanlarda kurban alış-verişi imkanı sağlamak için Efeler Belediyesi olarak seferberlik ilan ettiklerini belirtti.



Kurban Bayramı boyunca birçok müdürlüğün hizmet vereceğini ifade eden Başkan Özakcan, "Göreve geldiğimizde büyükbaş hayvanlar için yapılan padokların üzerleri açıktı. Hayvan pazarları ile ilgili ilk olarak padokların üzerlerini kapatmakla işe başlamıştık. Geçtiğimiz sene yaşanan yoğunluk nedeniyle naylon çadırdan bozma alanlarda hayvan satışları yapıldı. Esnafımızdan ve vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda söz verdiğimiz gibi bu sene küçükbaş hayvanlar için 28 yeni hayvan padoğu oluşturduk. Bunun yanında gece görüş kamera sistemleri, aydınlatma sistemleri, personel için yeni ofis ve donanımlar gibi birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Hemen yan tarafta bulunan alanı da otopark olarak düzenledik. Bu sene bünyemizde bulunan 10 müdürlüğümüz görev başında olacak. Hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.


Öte yandan bu yıl ilk defa mobil ikram araçlarının da hayvan pazarlarında vatandaşlara hizmet vereceğini kaydeden Özakcan, önümüzdeki hafta tüm hazırlıkların tamamlanacağını da sözlerine ekledi.




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