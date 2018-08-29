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29 Ağustos 2018 11:29

Efeler sakinleri bu yaz ’Süper İncir’ ile güldü

Efeler Belediyesi 6-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği ’Açık Hava Sinema Günleri’ ile vatandaşları ’Süper İncir’ filmi ile güldürdü.

Efeler sakinleri bu yaz ’Süper İncir’ ile güldü

29 Ağustos 2018 11:29


Vatandaşların keyifli bir yaz yaşamasını hedefleyen Efeler Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kültürümüzde nostaljik bir yere sahip olan ’Açık Hava Sinema Günleri’ni yeniden canlandıran belediye bu yaz ’Süper İncir’ filmini ekrana yansıttı. Aydınlı Kerem Sarı’nın yazıp yönettiği ve çekimleri de Aydın’da yapılan film vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 23 mahallede binlerce seyirci ile buluşan filmin son gösterimine oyuncular da katıldı. Kendi hayatlarından kesitlerin yer aldığı filmi oyuncular ile birlikte izleyen vatandaşlar kahkahalara boğulurken, film sonunda en büyük alkış Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a geldi.


Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının yapıldığı film gösterimleri için Başkan Özakcan’a teşekkür eden vatandaşlar, geleneksel hale getirilen sinema günleri için memnuniyetlerini dile getirdiler.




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