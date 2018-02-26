Efeler, şiirlerle anıldı

Gecenin açılış konuşmasını yapan Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, “Derneğimiz 2000 yılında kuruldu. Ben de derneğin kurucuları arasında yer aldım. Amacımız Aydın ve ilçelerinde bulunan şair ve yazarları tek çatı altında toplamak, şair ve yazarlarımızın eserlerini değerlendirmek, bu eserleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kapsamda şairlerimizin efelik ile ilgili şiirlerinin bir kitapta toplanmasını sağlayan Efeler Belediyesi’ne ‘Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Efeler ve Efelik Şiirleri’ çalışması için çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu gecede bizi buluşturan Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan ve salonumuzu dolduran şair, yazar ve sanatçılarımıza da teşekkür ederim” diye konuştu.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şiir Gecesi’nde salonu dolduran vatandaşlar, şiire ve müziğe doydu. Müzik dinletisinde zaman zaman bazı seyirciler sahneye çıkarak zeybek oynadı.

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Kadri Söylevci, gece sonunda şairlere teşekkür belgelerini takdim ederek, “Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan’ın şehir dışında olması dolayısıyla, geceye katılamamalarından duyduğu üzüntüyü bildirerek, sayın başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum” dedi.