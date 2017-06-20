Efeler sokakları pırıl pırıl olacak

Belediye tarafından satın alınan ve HDPE malzemeden üretilmiş 240 litrelik çöp konteynırları sayesinde büyük ebatlı konteynır konulamayan sokaklarda çöp toplanacak.

Gece gündüz demeden yüzlerce personel ve araç ile ilçede hizmet veren Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temiz kent, temiz toplum bilinci ile hareket etmeye devam ediyor. Önceki yıllarda dar sokaklar nedeniyle çöp kamyonlarının sorun yaşaması üzerine ’çöp taksi’ hizmetini başlatan Efeler Belediyesi, çöp toplama işine hız kazandırmıştı. Şehrin arterlerindeki bazı noktalarda büyük ebatlı çöp konteynırları için uygun yer olmaması üzerine T.C. Efeler Belediyesi 240 litrelik konteynırlar koyarak çöp yığınlarının oluşmasının önüne geçecek. İlk etapta 700 adet alınan HDPE malzemeden üretilmiş konteynırlar; Kurtuluş, Güzelhisar, Hasan Efendi, Cumhuriyet, Meşrutiyet Mahalleleri ve Kıbrıs Caddesi, Gençlik Caddesi gibi ana arterlerde kullanılacak.

Daha temiz bir Efeler için gecesini gündüzüne katarak çalışan temizlik personeline teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediyemiz tarafından sürdürülen ilçe sınırları içerisindeki evsel atıkların toplanması ve kent temizliği hizmetleri kapsamında bazı sokakların, caddelerin dar olması çöp toplama hizmetlerinin kalitesini etkilemektedir. 800 litrelik büyük ebatlı konyetnır koyulamayan dar sokak ve caddelerde kullanılmak üzere HDPE malzemeden üretilmiş 240 litrelik 700 adet çöp konteynırları alarak, dar sokaklara, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlere yerleştiriyoruz. Yeni alım konteynırlar sayesinde mahalle aralarında oluşan kötü görüntülere son vereceğimiz gibi, personelimizin de hizmet kalitesini arttırıyoruz. Çöplerin plastik kapaklı çöp konteynırlarında biriktirilmesi ile çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olacak, poşetlerden sokaklara sızan çöp suları da ortadan kalkarak daha sağlıklı, hijyenik ortam yaratılacak" dedi.

Halkın çöp toplama saatlerine uymalarını isteyen Başkan Özakcan, "Bu kent ve bu çevre hepimizin. Herkes kurallara uysa, hem belediyemizin işi hafifler hem de halkımız daha temiz bir kentte yaşar. Umuyorum ki halkımız bundan sonra da çöp konusuna azami özen gösterecektir" diye konuştu.