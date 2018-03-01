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01 Mart 2018 09:18

Efeler ‘Yurttan Sesler’ konserine hazırlanıyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde “Yurttan Sesler" adlı Türk Halk Müziği konseri için tüm hazırlıklar sürüyor.

Efeler ‘Yurttan Sesler’ konserine hazırlanıyor

01 Mart 2018 09:18


Adnan Menderes Üniversitesi Efeler Merkez Yerleşkesin de TRT Sanatçısı Şef Özgür Demirhan eşliğinde düzenlenecek konser hazırlıklarına 30 kişilik koro ekibine hemşire ve doktorlarda katılıyor.


Düzenlenecek konser provaların 8 hafta süreceğini belirten şef Özgür Demirhan, gerek koro gerekse saz ekibi tamamen yöre halkından oluştuğunu, düzenlenecek konserin ağırlıklı olarak yöre türküleri olmak kaydıyla yurdun çeşitli yörelerinden de eserlerin seslendirileceğini belirtti.


Koro ekibi Türk Halk Müziğine ilgi gösteren çeşitli meslek gurupların dan oluştuğunu belirten Şef Özgür Demirhan, Nisan ayın son haftasın da halka açık ücretsiz konser verileceğini ve herkesin davetli olduğunu ifade etti.




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