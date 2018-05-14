Çelenk sunum töreninde konuşan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, hayatın devamı için gıda üretiminin şart olduğunu belirterek “Tarımını ve gıdasını güvence altına almayan, üreticisini korumayan bir ülkenin gelişmesinin mümkün olmayacağını unutmayalım” diyerek çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Aydın’da 13 bini Efeler Ziraat Odası’na kayıtlı il genelinde 120 bin çiftçinin tarımla iştigal ettiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Türk çiftçisinin imkanlar ölçüsünde desteklenerek dünya çiftçileri ile eşit şartlarda mücadele etmesini istedi.

Dünyada artan nüfus ve daralan tarım alanları karşısında tarımsal üretimin daha da önemli hale geldiğini kaydeden Efeler Ziraat Odası başkanı mehmet Kendirlioğlu, “Bu süreç ülkelerin gelecekteki varlıklarını ve gıda güvenliklerini tehdit etmeye başlamıştır. Ayrıca doğal kaynakların hatalı kullanımı sonucu artma eğilimine giren küresel iklim değişikliği ve yaşanan doğal afetler karşısında, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkeler gıda üretimlerini güvence altına almak için doğal kaynaklarına ve tarımsal üretimlerine daha da önem vermeye başlamışlardır. Nitekim, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’da konunun ne denli önemli olduğu her fırsatta dünya kamuoyuna duyurulmaktadır” diyerek 14 Mayıs’ı kutlarken halkın besin maddesi ihtiyacını karşılayan iç ve dış ticarete konu olan ürünler ve mallar üreten, istihdam imkanı sağlayan çiftçilerin desteklenmesini istedi.

Kısa süre öncesine kadar kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye’nin gıda maddesi ithal ediyor hale gelmesinin üzüntü verici olduğunu da kaydeden başkan Kendirlioğlu, “gelişmiş ülkelerdeki sektörler arasındaki dengeye ne kadar dikkat edildiğini görmezlikten gelmeyelim. Artık tarımsal ürünlerin bir silah, bir tohumun altın değerinde olduğunu göz ardı etmeyelim” diyerek çiftçiye ve çiftçi kuruluşlarına daha çok güven ve destek verilmesini istedi.