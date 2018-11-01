Efeler Ziraat Odası ile Şekerbank arasında protokol imzalandı

Protokole Şekerbank Aydın Şube Müdürü Rüstem Şahin ile Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu imza attı. Protokol ile oda üyelerinin kredi ve Hasat kart ile finansman tedarikçilerden her türlü tohum mazot gübre ve fide gibi ihtiyaçları karşılanacak, ödemeler ise hasat zamanında yapılabilecek.

Aile Çiftçiliği Bankacılığı kapsamında küçük arazilerin birleştirilmesini sağlamak tarımal üretimde verimliliği arttırmak kolektif tarımı özendirmek ve yerel kültürün yok olmasını önlemek amacıyla sunduğu ürün ve çözümler ile çiftçi ailelere destek olacak. Bu kapsamda Efeler Ziraat Odası üyeleri de nakit ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz oranları ile karşılayabilecek.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, protokolün çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Zor günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak için protokole imza attık” dedi.

Şekerbank Aydın Şube Müdürü Rüstem Şahin ise Hasat kart sayesinde çiftçilere her türlü finansman ihtiyaçlarını anında karşılama imkanı sunduklarını belirtti.