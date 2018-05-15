Efeler Ziraat Odası’ndan bereketli bir hasat sezonu için keşkek hayrı

Efeler Ziraat Odası, 14 Mayıs Dünya Çiftçileri Günü etkinlikleri kapsamında yeni hasat sezonuna giren üreticilerin bereketli bir yıl geçirmesi temennisiyle bin kişilik keşkek hayrında bulundu. Oda binası önünde gerçekleşen etkinliğe Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu,Oda Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, oda çalışanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Büyük ilgi gören etkinlikte kazanlarda pişirilen keşkek ve pilavlar vatandaşlara ikram edildi.

Efeler Ziraat Odası olarak Dünya Çiftçiler Günü’nde geleneksel hale getirdikleri keşkek hayrını bu yılda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Kendirlioğlu, “Üreticilerimizin hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu geçirmesi için bu etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemiz, coğrafi konumu, iklim yapısı, oldukça verimli toprakları ve su kaynakları ile önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Cumhuriyetle birlikte başlatılan atılımlara, gösterilen çabalara, üretimde ulaşılan sayısal büyüklüklere karşın tarım henüz istenilen düzeye getirilememiş, sektörün ve geçimini tarımdan sağlayan kitlelerin sorunları giderilemediği gibi her geçen gün sorunlar büyümektedir. Türk üreticisinin önündeki engellerin kaldırılması halinde tarım sektörümüz istenilen seviyeye ulaşacaktır” dedi.