Efeler Ziraat Odası’ndan Rıza Posacı’ya plaket

24 Haziran Milletvekili seçimlerinde Aydın’da dördüncü sıradan Milletvekili seçilen Rıza Posacı’ya Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Kendirlioğlu, önceki dönem Ziraat Odası Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’yı tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Kendirlioğlu plaket takdiminde yaptığı konuşmada, “Kendisine bundan sonraki dönemde çiftçiler ve meclisimiz adına başarılar diliyorum. Aynı çalışkanlığının mecliste de devamını diliyorum. Aydın ve Türkiye çiftçisinin bu konuda son derece şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içimizden biri daha önceki milletvekili arkadaşlarımıza bazı konuları anlatmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi anlatmamıza gerek yok, zaten işin içerisinde kendisi yer alıyor. Kendisi hem ziraat mühendisi hem de çiftçilik yapıyor. Kendisine bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Aydın AK Parti Milletvekili Rıza Posacı ise ilk günden itibaren Aydın çiftçisi için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “Allah nasip etti, zor bir süreçten sonra dördüncü sıradan aday olduk ve tarımcıların desteği ile ipi göğüsledik. Biz Aydın ve Türkiye tarımının takibini yapacağız. Biz ittifak olarak girdik seçime, diğer ortağımız MHP’nin de vekili benim. Kapımız tüm Aydın çiftçisine açık. Biliyorsunuz sulama birlikleri kapandı. Bunların icraya verildiğini duyduk. Şu dönem çiftçinin masrafının en yoğun olduğu dönemdir. Çiftçinin bu dönemde para bulması çok zor. Bu konuyu yetkili arkadaşlarla konuştuk. Çiftçimizin borçlarını Ekim ayına kadar erteleme talebinde bulunduk. Yani ilk günden çiftçinin koruyucusu olduk” dedi.