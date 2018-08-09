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09 Ağustos 2018 09:16

Efeler’de 21 çift evlenmek için 08.08.2018’i seçti

Aydın Efeler’de, nikah tarihlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.

Efeler’de 21 çift evlenmek için 08.08.2018’i seçti

09 Ağustos 2018 09:16

08.2018 tarihini seçen 21 çiftin nikahı kıyıldı.


08.08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Efeler Belediyesi Evlendirme Bürosu’na aylar öncesinden başvuru yaptı. Çiftler, bu özel tarihte nikahlarını kıydırabilmek için sıraya girdi. Gün içinde 21 çiftin nikahı kıyıldı.


Efeler Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü ve Evlendirme Bürosu Nikah Memuru Kenan Hıdıroğlu, bu özel günde nikah kıydıran çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Hıdıroğlu, çiftlerin unutulmayacak bir tarih olması için bugünü seçtiklerini aktararak, "08.08.2018 tarihinde nikah kıymak isteyenler için özel bir gündü. Bugün için normal bir günden daha fazla nikah kıymak isteyenlerin başvurusu oldu. Bu yılda bu takvim yoğunluğunu aşmış bulunuyoruz. Normal günlerde 8-10 tane olurken, bugün 21 adet nikah kıydık. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.




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