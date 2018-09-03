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03 Eylül 2018 11:56

Efeler’de 6 milyon TL borç yapılandırıldı

Efeler Belediyesi, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında 6 milyon TL borcu yapılandırdı.

Efeler’de 6 milyon TL borç yapılandırıldı

03 Eylül 2018 11:56


Kanunun Resmi Gazete’de yürürlüğe girdiği 18 Mayıs’tan bu yana vatandaşların idari para cezaları hariç tüm borçları yapılandırılmaya başlandı. Yapılandırma kapsamında Efeler Belediyesi de vatandaşlara uyarılar yaparak borçlu vatandaşların borçlarının yapılandırılmasını sağladı. Toplamda 6 milyon TL borcu yapılandıran Efeler Belediyesi 6 binden fazla da başvuru aldı. Hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da çalışan belediye, ilçe sınırları dışında ikamet eden vatandaşlar için de posta yolu ile başvuru imkanı sağladı.


Belediyeye ait çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmada gösterdikleri hassasiyet için vergi mükelleflerine teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, yapılandırma hakkında uyarılarda bulundu. Taksitlerin zamanında ödenmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Özakcan, "Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için vatandaşlarımız kendilerine verilen taksit ödeme tablosundaki tarihlerde ödemelerini yapmalıdırlar. 2’den fazla zamanında ödenmeyen taksit olması durumunda yapılandırmaları yasa gereği bozulacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.




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